Federação Israelita do RS condena fala de Lula comparando ação em Gaza ao Holocausto

A Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS) condenou a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparando o Holocausto nazista à ação de Israel no território palestino no enfrentamento ao grupo terrorista Hamas. Em nota divulgada pela entidade neste domingo (18), a FIRS salienta que falas como essa são irresponsáveis, fomentam a desinformação, o antissemitismo e o ódio, afastando a comunidade mundial da paz.A declaração de Lula ocorreu durante entrevista coletiva de Lula na Etiópia, quando ele classificou as mortes de civis em Gaza como genocídio e criticou países desenvolvidos por reduzirem ou cortarem a ajuda humanitária na região. “O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", declarou.A afirmação do presidente brasileiro repercutiu já no domingo, quando o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, anunciou que iria convocar o embaixador do Brasil para esclarecimentos em relação aos comentários. Nesta segunda-feira (19), Israel declarou Lula 'persona non grata' após comparação com Holocausto nazista.