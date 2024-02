Lula diz, no Egito, que fará aporte para agência voltada a refugiados palestinos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (15) que o governo brasileiro fará um aporte para a agência da ONU que dá assistência a refugiados palestinos, a UNRWA. O líder brasileiro criticou os países que cortaram o envio de recursos para o organismo recentemente. Lula deu as declarações na sede da Liga Árabe, no Egito, organização que apoia a causa palestina.

LEIA TAMBÉM: Lula chega ao Egito para visita oficial de dois dias



No mês passado, países como Canadá, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos anunciaram a paralisação dos repasses depois de serem divulgadas notícias sobre suposta conexão de funcionários da agência com o Hamas.



"No momento em que o povo palestino mais precisa de apoio, os países ricos decidem cortar a ajuda humanitária à agência da ONU para os refugiados palestinos. As recentes denúncias contra os funcionários da agência precisam ser devidamente investigadas, mas não podem paralisá-la", declarou o presidente. No mês passado, países como Canadá, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos anunciaram a paralisação dos repasses depois de serem divulgadas notícias sobre suposta conexão de funcionários da agência com o Hamas."No momento em que o povo palestino mais precisa de apoio, os países ricos decidem cortar a ajuda humanitária à agência da ONU para os refugiados palestinos. As recentes denúncias contra os funcionários da agência precisam ser devidamente investigadas,", declarou o presidente.



'Reação desproporcional'





Segundo Lula, o contexto é de "terrível catástrofe humanitária" na Faixa de Gaza. Ele classificou como "desproporcional", "indiscriminada" e "inadmissível" as ações militares de Israel na Faixa de Gaza em resposta aos ataques realizados pelo Hamas no final do ano passado.



"A reação desproporcional e indiscriminada de Israel é inadmissível e constitui um dos mais trágicos episódios desse longo conflito", declarou o presidente brasileiro.



Lula voltou a defender uma reforma nos mecanismos de governança global. Também disse que o Brasil continuará defendendo o reconhecimento de um Estado palestino soberano.