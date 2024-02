Blinken negocia no Egito acordo para libertar reféns do Hamas

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, se reuniu com líderes no Egito, segindo logo após para o Catar, para conversar com as autoridades do país no segundo dia de uma viagem ao Oriente Médio que visa contribuir para a costura de um acordo de pausa nos combates em Gaza e na libertação de reféns israelenses no enclave palestino.

LEIA TAMBÉM: Biden impõe sanções a colonos israelenses por violência contra palestinos na Cisjordânia

Além disso, Blinken busca assegurar os aliados norte-americanos na região que Washington não quer que a troca de ataques entre forças americanas e milícias apoiadas pelo Irã se transforme em uma guerra regional.

Blinken desembarcou no Cairo em sua quinta viagem à região desde os ataques do dia 7 de outubro em Israel para se encontrar com o presidente Abdel Fattah El-Sisi do Egito antes de viajar para Doha para uma reunião com o xeque Tamim bin Hamad Al-Thani, o emir do Catar, e o xeque Mohammed Al-Thani, o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do país.

O secretário começou a viagem reunindo-se na Arábia Saudita na segunda-feira com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, discutindo como alcançar "um fim duradouro para a crise em Gaza", bem como a necessidade de reduzir as tensões em toda a região, de acordo com o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

LEIA TAMBÉM: H amas e Jihad Islâmica pedem interrupção total dos combates para libertar reféns

Ele também deverá realizar reuniões com líderes de Israel e da Cisjordânia durante a viagem. Todos são atores-chave nas negociações sobre uma potencial pausa nos combates em Gaza.