Ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morre em acidente de helicóptero, diz imprensa

O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera, 74 anos, morreu na tarde desta terça-feira (6), segundo informações da imprensa local. Piñera estava a bordo do helicóptero que caiu no Lago Ranco, na região de Los Ríos. Ao todo, quatro pessoas estavam na aeronave. Equipes de resgate foram acionadas e já estão no local.

O jornal La Tercera afirma que a morte foi confirmada por várias fontes próximas ao ex-presidente, mas que o governo aguarda a conclusão das buscas no local para o anúncio oficial.

O ex-presidente tinha ido almoçar na casa de um amigo, o empresário José Cox, e chovia no momento do acidente. O helicóptero, que caiu no lago, está submerso a 40 metros de profundidade.

Apesar da ausência de anúncio oficial, já havia manifestações sobre a morte do líder chileno vindos da Argentina. O ex-presidente Mauricio Macri expressou "tristeza imensa" pela morte do "querido amigo". "Uma pessoa boa, comprometida como ninguém com o Chile e com os valores da liberdade e da democracia na América Latina. Realmente uma perda completa, insubstituível. Hoje me despeço de um amigo e dirigente notável", afirmou o empresário.

A presidência da Argentina também emitiu um comunicado oficial. "O gabinete do presidente lamenta o trágico falecimento de Sebastián Piñera", afirmou em nota. "Em nome do Estado argentino, enviamos condolências a seus familiares, amigos e a todo o povo chileno."

Empresário bilionário, Piñera foi presidente em dois mandatos no Chile, de 2010 a 2014 e de 2018 a 2022. No mais recente, foi eleito tanto com o apoio da extrema direita (como o pinochetista José Antonio Kast), como de desiludidos da centro-esquerda e teve como principal desafio político encontrar um caminho de centro para promover a conciliação entre ambos lados.

No primeiro mandato, representou a coalizão de centro-direita Aliança pelo Chile. O pleito marcou o fim de um ciclo de 20 anos da ditadura do general Augusto Pinochet (1973-1990). A vitória de Piñera à época representou o primeiro triunfo da direita em uma eleição presidencial no país desde 1958.

Nessa primeira passagem pela presidência, o Chile passou por um rápido crescimento econômico e uma queda acentuada no desemprego. Naquele momento, muitos dos parceiros comerciais e países vizinhos enfrentavam um crescimento acentuadamente mais lento.

Já a sua segunda presidência foi marcada por protestos violentos contra a desigualdade que levaram a acusações de violações dos direitos humanos e terminaram com a promessa do governo de redigir uma nova constituição e abriu as portas para o esquerdista Gabriel Boric, atual presidente do Chile, chegar ao poder.

Antes de ocupar a Presidência, o nome de Piñera passou a aparecer mais no noticiário brasileiro por sua ligação com a empresa aérea chilena LAN, da qual era o principal acionista. Em 2010, a LAN se fundiu com a brasileira TAM, formando a Latam.