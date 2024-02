Morre Hage Geingob, presidente da Namíbia, aos 82 anos

Em uma publicação na plataforma de mídia social X, antigo Twitter, a presidência da Namíbia disse que a equipe médica de Hage Geingob no Hospital Lady Pohamba fez o possível para ajudá-lo, mas Geingob morreu aos 82 anos com sua esposa, Monica Geingos, e seus filhos ao seu lado.Geingob estava em tratamento contra o câncer e havia feito uma colonoscopia e uma gastroscopia em 8 de janeiro, seguidas de uma biópsia, informou seu escritório no mês passado. Ele foi presidente da nação do sul da África desde 2015, estava pronto para terminar seu segundo e último mandato este ano. Em 2014, ele disse que havia sobrevivido ao câncer de próstata.Angolo Mbumba, presidente interino da Namíbia, pediu calma, dizendo na mesma postagem que o "Gabinete se reunirá, com efeito, imediato, para tomar as providências necessárias a esse respeito".A Namíbia deverá realizar eleições para escolher um novo líder em novembro.