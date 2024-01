Tanques israelenses atacam abrigo da ONU para refugiados em Gaza e deixam ao menos 9 mortos

Um abrigo para refugiados da Organização das Nações Unidas (ONU) foi atacado por tanques de Israel em Khan Younis, a segunda maior cidade da Faixa de Gaza, na quarta-feira (24). A ofensiva deixou ao menos nove mortos e 75 feridos, segundo a entidade.

As autoridades israelenses confirmaram a ofensiva a Khan Younis, um dia após a região ter sido cercada. Milhares dena fronteira com o Egito."Os civis e a função protetora das instalações das Nações Unidas devem ser respeitadas", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado americano, Vedant Patel.O Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda, vai anunciar nesta quinta-feira (25) a primeira decisão relacionada aoque acusa Israel de genocídio no enclave palestino.Mais dedesde outubro.