Coreia do Norte faz teste submarino com sistema de armas nucleares

A Coreia do Norte afirmou nesta quinta-feira (18) que testou um drone de ataque submarino com capacidade nuclear, em resposta a um exercício naval combinado da Coreia do Sul, dos EUA e do Japão, no início da semana. O regime norte-coreano culpa os vizinhos rivais pelo aumento nas tensões na região.

"O combate subaquático baseado em armas nucleares do nosso Exército está sendo aperfeiçoado e suas várias ações de resposta marítima e submarina continuarão a deter as manobras militares hostis das Marinhas dos EUA e de seus aliados", afirmou o Ministério da Defesa da Coreia do Norte, em comunicado.

O teste do drone, supostamente projetado para destruir embarcações navais e portos, ocorreu dias depois que o líder supremo norte-coreano, Kim Jong-un, rejeitou o objetivo estratégico de longa data de uma reunificação pacífica com a Coreia do Sul e afirmou que seu país reescreverá sua Constituição para definir os sul-coreanos como seus inimigos primários e adversários mais hostis.

Nesta semana, a Coreia do Norte aboliu as principais agências governamentais encarregadas de cuidar das relações com a Coreia do Sul. A Assembleia Popular Suprema da Coreia do Norte disse que os dois países estão presos em um "confronto agudo" e seria um grave erro a Coreia do Norte considerar a vizinha como sua parceira na diplomacia.

"O Comitê para a Reunificação Pacífica, o Gabinete Nacional de Cooperação Econômica e a Administração Internacional de Turismo, ferramentas que existiam para o diálogo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, para negociações e cooperação, foram abolidos", anunciou o órgão norte-coreano, em comunicado.