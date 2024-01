Comitiva do FMI chega nesta quinta-feira para renegociar acordo de crédito

Porta-voz do governo da Argentina, Manuel Adorni afirmou, em entrevista coletiva nesta terça-feira (2), que uma comitiva do Fundo Monetário Internacional (FMI) visita o país, a partir desta quinta-feira (4), e se reunirá com o novo ministro da Economia, Luis Caputo.

Segundo Adorni, a intenção é renegociar o acordo em vigor entre o país e o Fundo, fechado pelo governo anterior. O porta-voz revelou ainda que o acordo atual está "virtualmente caído", por "como todo mundo sabe e é de conhecimento público, não ter sido cumprido.

O principal objetivo do encontro com o FMI é para o governo obter um perdão já que o país não conseguiu cumprir as metas acordadas em agosto referente ao volume de reservas e também sobre o quadro fiscal. Nos primeiros meses do ano, a Argentina teria de pagar US$ 4,5 bilhões ao Fundo.