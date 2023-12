Na Alemanha, governo chega a acordo sobre crise orçamentária e manutenção de apoio à Ucrânia

A coalizão governamental da Alemanha chegou a um acordo nesta quarta-feira (13) para resolver uma crise orçamental desencadeada por uma decisão judicial no mês passado, concordando em cortar alguns subsídios e gastos, ao mesmo tempo que sublinhou que Berlim manterá os planos para aumentar o apoio à Ucrânia.

A coalizão tripartidária do chanceler Olaf Scholz passou semanas discutindo sobre como lidar com a anulação pelo mais alto tribunal da Alemanha da sua decisão de reaproveitar 60 bilhões de euros originalmente destinados a amortecer as consequências da pandemia da Covid-19 em medidas de ajuda para combater as alterações climáticas e modernizar o país. EssaO resultado imediato foi um. Preencher isso às pressas era uma tarefa difícil para uma coalizão cujos membros muitas vezes têm prioridades diferentes. O governo de dois anos tornou-se famoso pelas lutas internas e viu os seus índices de votação caírem."O governo está mantendo os seus objetivos", disse Scholz na quarta-feira, depois de fechar um acordo com o vice-chanceler Robert Habeck e o ministro das Finanças, Christian Lindner. "Estamos impulsionando vigorosamente a renovação climática neutra do nosso país, estamos reforçando a coesão social e estamos estreitamente ao lado da Ucrânia na sua defesa contra a Rússia".Isso será conseguido através da, incluindo os ministérios dos transportes, do ambiente e do trabalho, disseram as autoridades. Os gastos do "fundo para o clima e a transformação", que foi diretamente afetado pela decisão judicial, serão reduzidos em 12 bilhões de euros no próximo ano e em 45 bilhões de euros no total até 2027. Scholz disse que o fundo ainda terá "um volume global muito elevado" de 160 bilhões de euros.do que anteriormente previsto para reforçar o seu financiamento, enquanto as medidas para modernizar os caminhos-de-ferro alemães serão financiadas por outros países, por exemplo, através de receitas de privatização. Habeck disse que os subsídios para a compra de carros elétricos acabarão mais cedo do que o planejado e haverá menos apoio à indústria de energia solar.Altos funcionários disseram antes da decisão do tribunal que a ajuda alemã à Ucrânia seria "amplamente expandida" no próximo ano e deixaram claro recentemente que pretendem manter isso. Serão, bem como ajuda para o orçamento da Ucrânia e provavelmente mais de 6 bilhões de euros para apoiar os refugiados ucranianos na Alemanha, disse Scholz.