Rascunho do texto da COP-28 não cita abandono de combustíveis fósseis

A presidência da COP-28, Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), apresentou nesta segunda-feira (11) um rascunho do principal documento que deve ser adotado até o final da Conferência, prevista para ser concluída nesta terça. O Brasil se manifestou contra o rascunho apresentado.

O abandono dos combustíveis fósseis - item mais desafiador das negociações - deixou de aparecer na última versão do texto. Agora, o texto trata apenas da redução no uso destas fontes de energia. "Reduzir ambos consumo e produção de combustíveis fósseis, de uma forma justa, ordenada e equitativa, para alcançar emissões líquidas zero por volta de 2050, mantendo-se com a ciência", diz a quinta opção de ação no texto.

As negociações no fim de semana retrocederam em comparação com o último rascunho do nível técnico das negociações, publicado na sexta. Segundo diplomatas, as diversas opções sobre o abandono gradual dos combustíveis fósseis refletiam apenas as posições dos países a favor da medida.

Nações com reservas à proposta, como Arábia Saudita, EUA e Índia, só começaram a se posicionar em consultas informais ao longo do final de semana. O rascunho desta segunda convoca os países a agir para a redução das emissões de gases-estufa e apresenta oito itens de ações ligadas à transição energética. Com essa linguagem, as ações são listadas apenas como sugestões a serem escolhidas pelos países. Entre elas, estão acelerar a adoção de tecnologias de baixo carbono e reduzir o uso de carvão com emissões não compensadas, assim como zerar as emissões do setor de energia, utilizando combustíveis de baixo ou zero carbono por volta do meio do século.