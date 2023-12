Avião com mais 48 repatriados da Faixa de Gaza decola do Egito a caminho do Brasil

Mais um grupo de repatriados da Faixa de Gaza está a caminho do Brasil, informou o governo neste domingo (10). Segundo o Palácio do Planalto, decolou do Cairo, no Egito, às 19h03 (14h03 no horário de Brasília), a aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira, com 48 repatriados. A previsão é que a aeronave chegue a Base Aérea de Brasília às 3h20 da madrugada da segunda-feira (11).



De acordo com o governo, o grupo conta com 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres (duas idosas) e quatro homens adultos. Entre eles, 11 binacionais brasileiro-palestinos e 37 palestinos.

• LEIA MAIS: ONU eleva pressão pelo cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza



"Desde o início do conflito no Oriente Médio, agora são 1.525 passageiros e 53 animais domésticos repatriados em 11 voos da Força Aérea Brasileira, com três tipos de aeronave. Cerca de 150 militares e 37 profissionais de saúde se envolveram na logística. Mais de 3 mil refeições foram servidas em mais de 330 horas de voo sobre 16 países", informou o Planalto.



A nota afirma ainda que, de uma lista de 102 brasileiros e familiares próximos apresentada aos governos envolvidos para autorização da saída da Faixa de Gaza, 24 tiveram a saída negada, incluindo sete brasileiro-palestinos. "Desde o início do conflito no Oriente Médio,em 11 voos da Força Aérea Brasileira, com três tipos de aeronave. Cerca de 150 militares e 37 profissionais de saúde se envolveram na logística. Mais de 3 mil refeições foram servidas em mais de 330 horas de voo sobre 16 países", informou o Planalto.A nota afirma ainda que, de uma lista de 102 brasileiros e familiares próximos apresentada aos governos envolvidos para autorização da saída da Faixa de Gaza,