Saiba quem vai à posse de Javier Milei na Argentina

No próximo domingo (10), o ultraliberal Javier Milei toma posse como o novo presidente da Argentina após vencer o candidato da situação, o peronista Sergio Massa, com 56% dos votos válidos no segundo turno das eleições no país vizinho, no dia 19 de novembro.

Com propostas bastante controversas, como a dolarização da economia e o fechamento do Banco Central, o anarcocapitalista cultiva aliados e adversários dentro e fora da Argentina.

vai enviar somente seu chanceler, Mauro Vieira No âmbito internacional, a popularidade de Milei quase sempre está atrelada ao espectro político - enquanto o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL), por exemplo, foi ao país vizinho com uma comitiva para assistir à posse, o atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Confira abaixo quem estará presente na cerimônia.



BRASIL

• Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores de Lula (PT)



• Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente



• Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal



• Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo



• Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás



• Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama



• Valdemar Costa Neto (PL), presidente do PL



• Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação Social de Bolsonaro



• Comissão de deputados paulistas



AMÉRICA LATINA

• Luis Lacalle Pou, presidente do Uruguai



• Gabriel Boric, presidente do Chile



• Santiago Peña, presidente do Paraguai



• Nayib Bukele, presidente de El Salvador



• Daniel Noboa, presidente do Equador



• Renato Florentino Pineda, vice-presidente de Honduras



• Álvaro Leyva, ministro das Relações Exteriores da Colômbia



• María Fernanda Cabal Molina, senadora da Colômbia



• Javier González-Olaechea, ministro das Relações Exteriores do Peru

OUTRAS REGIÕES

• Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria



• Felipe 6º, rei da Espanha



• Santiago Abascal, líder do partido de ultradireita Vox e deputado espanhol



• Khachaturyan Vahagn, presidente da Armênia



• Eli Cohen, chanceler de Israel



• Wu Weihua, vice-presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da China



• Jennifer Granholm, secretária do Departamento de Energia dos Estados Unidos



• Volodimir Zelenski, presidente da Ucrânia