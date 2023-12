Javier Milei será empossado como presidente neste domingo

Atualmente, a Argentina é o país com a maior dívida com o FMI e vive uma de suas maiores crises econômicas da história. Diante deste cenário, Javier Milei assume a presidência neste domingo (10) em uma cerimônia que irá prestar juramento perante o Congresso, em Buenos Aires, às 11h (mesmo horário em Brasília) e depois se reunirá com o presidente em fim de mandato, Alberto Fernández, que lhe passará a faixa e o bastão presidenciais.

Na sequência, o ultraliberal fará seu primeiro discurso como empossado e partirá de carro para a Casa Rosada, a sede do Poder Executivo, com escolta. No entanto, Milei pretende descer na Praça de Maio e caminhar até o prédio. Na sede do governo, ele cumprimentará as delegações estrangeiras. Na tarde do domingo, os ministros de gabinete devem tomar posse.

LEIA MAIS: Milei escolhe candidato a vice de Patricia Bullrich como ministro da Defesa

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva já informou que não comparecerá na cerimônia e será representado pelo chanceler Mauro Vieira. Por outro lado, o ex-mandatário Jair Bolsonaro embarcou nesta quinta-feira para Buenos Aires. Ele está na companhia da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e de aliados como o ex-secretário de Comunicação da presidência da República Fabio Wajngarten e o deputado federal Osmar Terra, que comandou o Ministério da Cidadania em seu governo.

De acordo com interlocutores do ex-presidente, apesar de a comitiva ser grande, a reunião com Milei em solo argentino deve ser um "petit comité", ou seja, restrita a poucas pessoas. A previsão é que o encontro ocorra na manhã desta sexta-feira (8).