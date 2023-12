Lula chama Netanyahu de 'extremista' com 'sensibilidade humana muito baixa'

O presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, concedeu uma entrevista à rede de televisão Al Jazeera na qual comenta a respeito da crise humanitária envolvendo a Faixa de Gaza em meio aos ataques militares realizados por Israel como resposta à ação terrorista do grupo Hamas em território israelense no começo do mês de outubro. Lula classificou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu como um ”extremista” com “sensibilidade humana muito baixa”.

A resposta se deu após o entrevistador perguntar o que Lula diria a Netanyahu. “Eu não digo nada. Porque, efetivamente, como governante, ele é uma pessoa muito extremista, ele é de extrema-direita com a sensibilidade humana muito baixa. Com pouca sensibilidade com os problemas humanitários do povo palestino O povo palestino existe e o primeiro-ministro de Israel acha que é algo insignificante, como se fossem terceira ou quarta categoria em termos de pessoas”, disse Lula.

O presidente brasileiro também fez duras críticas ao norte-americano Joe Biden, presidente dos EUA. Segundo Lula, Biden poderia ter parado a guerra se quisesse. "Eu não consigo entender que um homem tão importante como o presidente Biden, o presidente do país mais importante do planeta, não tenha tido a sensibilidade de se posicionar para parar essa guerra. Eles têm muita influência sobre Israel. Eles têm muita influência, econômica, financeira, influência militar e influência política. Eles poderiam ter parado a guerra”, afirmou o brasileiro.

Ainda sobre o conflito, Lula disse que a reação israelense é “mais séria” do que o ataque realizado pelo Hamas. “Temos um grupo que comete um ato terrorista de um lado. E então você tem o Estado que repete. É mais sério que o ato terrorista o que eles estão fazendo agora. O problema é que temos quase 16 mil pessoas mortas, entre elas 6.500 crianças, temos 35 mil pessoas feridas, temos 7 mil desaparecidos. E temos mais de 40 mil casas que foram destruídas, hospitais destruídos. Em nome do quê?”, afirmou.