COP-28 tem o objetivo de enfrentar a crise climática

Com as temperaturas globais atingindo níveis recordes e eventos climáticos extremos afetando pessoas em todo o mundo, a Cúpula Climática deste ano, a COP-28, acontece num momento crucial para corrigir o rumo e acelerar as ações para enfrentar a crise climática.

Começando nesta quinta-feira (30), a 28ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, será realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e poderá alcançar os resultados mais significativos desde a Conferência de Paris, em 2015.

Até o dia 12 de dezembro, as 198 Partes da Convenção da ONU concluirão o balanço do progresso na implementação das metas do Acordo de Paris - o tratado climático histórico concluído em 2015 para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais e evitar uma catástrofe climática em escala global.

Representantes de governos, jovens, defensores do meio ambiente e dos direitos humanos, empresas e a sociedade civil buscarão, durante a COP-28, ampliar o diálogo e troca de experiências e traçar um curso de ação para reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa e proteger vidas humanas, os ecossistemas, a economia e o futuro da humanidade no planeta Terra.

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) destaca a necessidade de uma redução de 43% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030, em comparação com os níveis de 2019. Isso é vital para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C até o final do século e evitar os piores impactos das mudanças climáticas, como secas, ondas de calor e eventos de chuvas mais frequentes e intensos.

"Parem com essa loucura. Temos de acabar com a era dos combustíveis fósseis. Temos de agir agora para proteger as pessoas que estão na linha da frente da mudança climática. Para limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C, e para evitar o pior do caos climático", alerta António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas.