Na Argentina, Javier Milei confirma Luis Caputo como ministro da Economia no próximo governo

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, confirmou nesta quarta-feira, 29, o nome de Luis Caputo como seu ministro da Economia, no governo que assume em 10 de dezembro. Milei se referiu a Caputo como titular do posto durante entrevista à local Radio Mitre, pouco após voltar de viagem ao exterior.

Ele terá que resolver a terceira grande crise vivida pela Argentina em 40 anos e uma inflação de mais de 140%, sendo o principal responsável pelo plano de dolarização que promete Milei, ainda sem detalhamento. Na semana passada, o direitista reiterou através de nota que "o fechamento do Banco Central é inegociável".



O embarque de Caputo no novo governo gerou críticas dentro e fora de sua aliança política, no sentido de que agora será o grupo de Macri, que perdeu nas urnas, quem comandará a área mais importante do país. Depois das eleições, Milei tem feito um malabarismo para conciliar os libertários e a centro-direita em seus gabinetes e garantir governabilidade.



Uma série de idas e vindas se deram nos últimos dias na imprensa. Segundo jornais locais, o economista Emilio Ocampo, anunciado em setembro como o homem que assumiria e fecharia o Banco Central, teria desistido do cargo após a nomeação de Caputo, o que até agora não foi confirmado. Ocampo é um dos autores do livro "Dolarização", no qual Milei dizia basear seu plano de acabar com os pesos.



Ainda estão confirmados na equipe econômica o engenheiro Horacio Marín, como diretor da petroleira estatal YPF, e o economista Osvaldo Giordano, como titular da agência que controla as aposentadorias e plano sociais, a Anses (Administración Nacional de Seguridad Social).

Milei comentou a viagem que ele e membros de sua equipe, entre eles Caputo, fizeram aos Estados Unidos. Ele relatou que houve uma reunião "excelente" com o Tesouro americano, com a presença do "ministro da Economia, Luis Caputo", e do futuro chefe de gabinete, Nicolás Posse.



O presidente eleito disse que o governo americano "compreende perfeitamente a problemática da Argentina", e a questão dos passivos remunerados do Banco Central da República Argentina (BCRA), com as Letras de Liquidez (Leliq), que Milei diz que pretende resolver logo em sua administração.



Ainda na entrevista, Milei comentou que já tinha de retornar a Buenos Aires, enquanto Posse e Caputo teriam reunião com o FMI. A expectativa do presidente eleito é que ainda nesta quarta sua equipe informe sobre o resultado desse encontro.