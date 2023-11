Hamas liberta 24 reféns em primeiro dia de cessar-fogo com Israel

Após 49 dias sob o poder do Hamas, 24 pessoas sequestradas em solo israelense foram libertadas pelo grupo terrorista nesta sexta-feira (24), por volta das 16h30min do horário local (11h30min em Brasília). Além dos 13 cidadãos de Israel previstos no acordo com a facção palestina, ela ainda libertou mais 11 capturados, dez tailandeses e um filipino.

LEIA MAIS: Lula saúda acordo e diz esperar solução duradoura entre Israel e Hamas

O grupo israelense é o primeiro a ser solto graças a um acordo firmado entre o Hamas e Tel Aviv. Espera-se que, até a segunda-feira (27), ao menos dez reféns do país, todos mulheres e menores de 19 anos, sejam libertados por dia, de modo que ao final do cessar-fogo de quatro dias 50 reféns tenham sido soltos.

É possível que esse número seja ainda maior, uma vez que Israel se propôs a estender a trégua por mais 24 horas a cada novo grupo de dez reféns que os terroristas libertarem. Ao todo, cerca de 240 pessoas foram capturadas pela facção terrorista palestina em sua sangrenta incursão ao solo israelense de 7 de outubro. O atentado, batizado de "sábado negro" pela imprensa local, deixou 1.200 mortos e serviu de estopim para os enfrentamentos entre Tel Aviv e em Gaza.

A contrapartida para a saída dos reféns israelenses de Gaza é a soltura de 150 mulheres e menores de 19 anos palestinos atualmente detidos em presídios israelenses. A libertação de 39 deles foi confirmada nesta sexta, e à tarde já havia registros de alguns deles sendo retirados de penitenciárias israelenses e embarcando em ônibus rumo à Cisjordânia.

Uma multidão os aguardava em frente a Ofer, uma unidade carcerária na região, para celebrar seu retorno. Vídeos que não puderam ser verificados de forma independente mostram forças de Tel Aviv lançando gás lacrimogêneo sobre o grupo, que inclui parentes dos detidos, moradores e jornalistas.

Além disso, a rede catari Al Jazeera reportou que agentes de segurança israelenses cercaram a área no entorno da residência de um dos palestinos que serão soltos para prevenir a formação de aglomerações, além de ameaçar um jornalista da emissora, proibindo-o de filmar a situação.

Outros veículos afirmam que tanto policiais quanto soldados do Estado judeu têm feito o mesmo em outros locais para evitar uma "imagem de vitória" palestina.

Os 13 reféns israelenses soltos no primeiro dia da trégua foram inicialmente acolhidos por uma equipe da Cruz Vermelha em Gaza e encaminhados a um hospital em Khan Yunis, no sul do território, para que suas condições de saúde fossem verificadas.

Em seguida, foram levados para o lado egípcio da fronteira e entregues ao serviço secreto israelense, o Shin Bet. Às 19h (14h em Brasília), as IDF (Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês) confirmaram que todos já estavam em território israelense, tendo sido acompanhados por militares a hospitais onde suas famílias os aguardavam.

Dos 13 israelenses soltos nesta sexta, 12 são do kibutz de Nir Oz, próximo a Gaza. Cerca de 75 moradores do local foram sequestrados no 7 de outubro, incluindo 13 crianças.