Milei deixa Brasil de fora de agenda e anuncia visitas a Israel e aos EUA

Sem incluir o Brasil nas primeiras agendas internacionais após a vitória contra Sergio Massa, Javier Milei anunciou que Estados Unidos e Israel serão os dois primeiros destinos antes de tomar posse como presidente da Argentina, no próximo dia 10 de dezembro. Milei já havia dito que caso se tornasse presidente não se encontraria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Minha primeira viagem será para os EUA", disse Milei na segunda-feira (20), em entrevista à emissora "Radio Mitre", na qual comentou que esta visita "tem uma conotação mais espiritual do que outras características", já que viajará a Miami e Nova York para visitar amigos rabinos. O presidente eleito, que confirmou que viajará "nos próximos dias, antes de assumir o cargo", seguirá de Nova York para Israel, uma viagem sobre a qual, segundo comentou, conversou com o embaixador israelense na Argentina.

Por tradição, a primeira viagem que um presidente argentino faz ao ser eleito é ao Brasil. No entanto, durante a campanha, Milei havia antecipado que em seu governo as relações exteriores se concentrariam nos EUA e em Israel e que não negociaria com países "comunistas", entre os quais incluiu Brasil e China, os dois principais parceiros comerciais da Argentina.



Lula desejou no domingo "sorte" ao novo governo argentino, sem citar nominalmente o vencedor, e disse que o Brasil, principal parceiro comercial da Argentina, estará sempre disposto a trabalhar com seus "irmãos" do país vizinho.



Milei, que já havia dito que caso se tornasse presidente não se encontraria com Lula, convidou seu antecessor Jair Bolsonaro para comparecer pessoalmente à posse, durante uma videochamada nesta segunda-feira.