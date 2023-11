Israel, Hamas e EUA chegam a acordo para libertação de reféns por pausa na guerra

Israel, o Hamas e os Estados Unidos chegaram a um acordo para que o grupo terrorista liberte dezenas de mulheres e crianças reféns na Faixa de Gaza em troca de uma pausa de cinco dias no conflito, de acordo com o jornal americano The Washington Post.

Citando pessoas com conhecimento do assunto, sem nomeá-las, o jornal diz que, sob os termos do acordo, todos os lados envolvidos pausariam ataques pelos cinco dias para que 50 reféns ou mais sejam libertados em pequenos grupos a cada 24 horas. O trato poderia começar nos próximos dias, segundo o jornal.

A pausa acordada também seria feita para possibilitar um aumento significativo de entrada de ajuda humanitária em Gaza, incluindo combustível, pela fronteira com o Egito.

De acordo com o jornal, o acordo foi costurado durante semanas de conversas em Doha, no Catar, país que faz a mediação entre o grupo terrorista e os Estados Unidos e Israel. Um porta-voz da embaixada de Israel em Washington não quis comentar.

A Casa Branca negou que já exista um acordo já pronto. "Ainda não há acordo, mas continuamos trabalhando duro para conseguir um", disse Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, em comunicado.

Netanyahu também negou a existência de um acordo em uma coletiva de imprensa. "Em relação aos reféns, há muitos rumores não comprovados, muitos relatos incorretos. Gostaria de deixar claro: até o momento, não houve acordo. Mas quero prometer: Quando houver algo a dizer - informaremos a vocês sobre isso", disse o premiê de Israel.

Neste domingo (19), em entrevista coletiva, o primeiro-ministro do Catar, Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani, disse que só restavam "pequenos desafios práticos e logísticos" para a conclusão do pacto, sem detalhar quais seriam.

O Exército israelense matou dois palestinos em incursões na Cisjordânia no início deste domingo, informou a agência de notícias palestina WAFA. Eles mataram a tiros Issam Al-Fayed, um homem de 46 anos com deficiência, na entrada do campo de refugiados de Jenin. Outro homem, Omar Laham, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça em confrontos com soldados no campo de refugiados de Dheisheh, ao Sul de Belém.

A agência disse que 15 palestinos foram mortos no início do domingo em bombardeios aéreos israelenses na Faixa de Gaza Central e Sul.