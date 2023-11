Camisetas de 'nunca mais' e 'memória e justiça' ilustram votação de argentinos em SP

As camisetas com mensagens políticas, tão comuns nas últimas eleições no Brasil, são também parte do cenário da votação dos argentinos em São Paulo.

Ao lado de amigos, brasileiros no Consulado-Geral da Argentina na capital paulista, o professor de linguística da USP Adrián Pablo Fanjul, há 26 anos no Brasil, votou com uma camiseta preta com a frase "1964 nunca mais", em referência à ditadura militar no Brasil.

"Se tivesse uma com '1976 [ano de início da última ditadura argentina] nunca mais', viria com ela", diz ele, que apoia o peronista Sergio Massa. "É uma questão de evitar que um projeto fascista ganhe."

O psicanalista Hernán Siculer, 51, também veio com uma camiseta temática, essa diretamente relacionada a seu país natal: "memória, verdade e justiça", diz a frase estampada ao lado do símbolo das Mães e Avós da Praça de Maio.

Também contra Milei nas urnas, ele diz que esse segundo turno se trata de uma questão de "preservar a civilização contra a barbárie".

O presidenciável e deputado Javier Milei, bem como sua candidata a vice, Victoria Villarruel, afirmam ser mentira a estatística oficial de que o regime militar argentino deixou ao menos 30 mil mortos.