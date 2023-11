Líderes de esquerda apoiam Massa no 2º turno da eleição na Argentina

Luiz Inácio Lula da Silva e Andrés Manuel López Obrador, presidentes de Brasil e México, o ex-presidente do Uruguai José "Pepe" Mujica e o premiê socialista da Espanha, Pedro Sánchez, expressaram apoio a Sergio Massa no segundo turno da eleição da Argentina, marcado para o domingo.

Lula não citou Massa diretamente, mas declarou em sua live semanal que a Argentina precisa de alguém que "goste do Mercosul". "O Brasil precisa da Argentina e a Argentina precisa do Brasil. Dos empregos que o Brasil gera na Argentina e dos empregos que a Argentina gera no Brasil", disse Lula. "Para isso, (a Argentina) precisa de um presidente que goste de democracia, que respeita as instituições, que goste do Mercosul, que goste da América do Sul e pense na criação de um bloco importante."

Lula sempre foi próximo dos governos peronistas da Argentina. Por isso, virou alvo do adversário de Massa, o libertário Javier Milei, que chamou o presidente de "comunista" e defende a dolarização da economia, o fim do Banco Central e já deu declarações questionando o Mercosul.

Mas o apoio a Massa não ficou apenas restrito a Lula. Sánchez enviou um vídeo em defesa do peronista. "Massa representa o compromisso com a convivência democrática, com a harmonia, e oferece um projeto de unidade, solidariedade, com oportunidades para todos", disse o premiê da Espanha.

LEIA TAMBÉM: Milei rejeita encontro com Lula caso vença eleições na Argentina

Quem também gravou um vídeo foi Mujica. "Se pudesse votar, votaria em Massa com as duas mãos, porque ele está dando um passo em direção à esperança com sua atitude aberta de diálogo e inclusão", disse o ex-presidente do Uruguai.

Os apoios foram uma resposta ao manifesto de nove ex-presidentes, e do escritor Mario Vargas Llosa, em apoio a Milei. O documento foi assinado por Mauricio Macri, Iván Duque, Mariano Rajoy, Jorge Quiroga, Sebastián Piñera, Andrés Pastrana, Luis Fortuño, Felipe Calderón e Vicente Fox.