Grupo de resgatados da Faixa de Gaza já está em Brasília

Os brasileiros e parentes repatriados da Faixa de Gaza chegaram no fim da noite desta segunda-feira (13) em Brasília. O avião VC-2 trazendo os 32 resgatados pousou às 23h24 na Base Aérea e o grupo foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. • LEIA TAMBÉM: Israel cerca maior hospital de Gaza e diz que terroristas estão no local

Eles cruzaram a fronteira com o Egito no domingo (12), após aguardar por mais de um mês para deixar a região, desde que começou o conflito entre Israel e Hamas. "Agradecemos muito do fundo do coração a todos que ajudaram a gente a chegar aqui. Não estou acreditando ainda que estou aqui, que estou viva", disse a jovem Shahed Al-Banna, de 18 anos.

O grupo ficará hospedado por, pelo menos, dois dias no Hotel de Trânsito de Oficiais, na Base Aérea, onde receberão apoio psicológico, cuidados médicos e imunização. Após esse período, eles irão para outros estados: 24 pessoas irão para São Paulo, sendo que 12 ficarão na casa de parentes e outros 12 em um abrigo especializado em acolhimento de refugiados no interior do estado; 4 em Brasília; dois seguirão para Florianópolis (SC); um irá para Cuiabá (MT) e outro para Novo Hamburgo (RS).

Das 32 pessoas, 22 são brasileiros, sete são palestinos naturalizados brasileiros e três são palestinos parentes próximos de brasileiros. No total, são 17 crianças, nove mulheres e seis homens.

Resgates

Este foi o décimo voo de resgate da Operação Voltando em Paz. Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, o Brasil resgatou 1.477 pessoas e 53 animais domésticos. Os primeiros resgatados desembarcaram no Brasil em 11 de outubro. Do total, foram 1.462 brasileiros, 11 palestinos, três bolivianas e uma jordaniana. O grupo que chegou nesta segunda-feira, no entanto, é o primeiro que estava em Gaza, região onde se concentra a maior parte do conflito.

Os outros voos da Operação Voltando em Paz partiram de Tel Aviv, em Israel, de onde saiu a maioria dos resgates, e de Amã, na Jordânia, com brasileiros que estavam em Israel e no território palestino da Cisjordânia.