UE diz que 12º pacote de sanções contra a Rússia deve ser aprovado nesta semana

O Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, afirmou nesta segunda-feira (13) que o 12º pacote de sanções do bloco contra a Rússia pode ser aprovado nesta quarta-feira (15), e que os últimos detalhes estão sendo finalizados. Em declarações após encontro de ministros das Relações Exteriores no Conselho da União Europeia, o diplomata afirmou que estão presentes novas restrições de exportação na medida, incluindo diamantes, além do reforço do teto de preço para o petróleo, o que já reduziu as receitas da Rússia, segundo ele.