Brasileiros que estavam em Gaza embarcam para o Brasil e devem chegar nesta segunda

'Foi grande a espera, mas ninguém estava parado', diz embaixador sobre resgate de brasileiros

O grupo partiu do Cairo na aeronave VC-2, cedida pela Presidência da República, um pouco antes das 11h52 (horário local). Após escalas em Roma (Itália), Las Palmas (Espanha) e na base aérea do Recife, o(horário local). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve receber os passageiros.do enclave governado pelo grupo terrorista Hamas em meio a guerra da organização terrorista com Israel, após os ataques do dia 7 de outubro.A lista original contava com 34 nomes, mas duas pessoas - mãe e filha brasileiras - decidiram permanecer em Gaza. Com isso, embarcam 32 pessoas, sendo 22 brasileiros, 7 palestinos que têm RNM (Registro Nacional Migratório) e 3 palestinos que são familiares próximos.O grupo é formado por pessoas que estavam no sul da Faixa de Gaza, nas cidades de Khan Younis e Rafah. Quando chegarem ao Brasil, elas devem permanecer por duas noites em Brasília, em um alojamento da FAB, se recuperando e descansando.Uma força-tarefa será mobilizada no aeroporto, onde haverá estrutura de acolhimento com representantes da Polícia Federal e Receita Federal destacados para auxiliar no desembaraço de documentação, caso haja necessidade.Segundo o Itamaraty,, e será preciso oferecer apoio e documentação para viverem no Brasil. Algumas famílias poderão ficar abrigadas no interior do Estado de São Paulo.Depois de uma negociação entre Egito, Estados Unidos, Israel e o grupo terrorista Hamas, os civis palestinos que possuam dupla nacionalidade foram autorizados a saírem do enclave palestino.Contudo, por questões burocráticas e de segurança,e os cidadãos brasileiros não conseguiram sair do enclave palestino nas primeiras listas.O grupo de brasileiros estava na expectativa de sair de Gaza na sexta-feira, 10, mas a passagem ficou aberta apenas por um breve período.O chanceler do Brasil, Mauro Vieira, afirmou que a operação para a saída dos brasileiros contou com a colaboração de Tel-Aviv e Cairo, em entrevista coletiva realizada no domingo, 12. "O que eu posso dizer é que contamos tanto do lado de Israel quanto do Egito com boa vontade, tentando solucionar a questão como aconteceu no dia de hoje. Se não aconteceu antes, não foi só com o Brasil, foi com todos os outros países", afirmou.Ele disse que a situação dos brasileiros em Gaza está "momentaneamente" resolvida, mas que a situação no Oriente Médio é "gravíssima". De acordo com o chanceler, Lula continua "muito envolvido" em encontrar uma solução para o conflito.