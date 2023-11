Trump dá depoimento em julgamento que o acusa de fraude empresarial

O ex-presidente dos EUA Donald Trump testemunhou sobre seu império empresarial em depoimento juramentado na segunda-feira (6). O depoimento foi marcado por insistentes desvios de Trump, enquanto o juiz que presidia seu julgamento por fraude civil o repreendia repetidamente por tentar utilizar o momento como "palanque político".

Trump prestou depoimento sob juramento em um tribunal de Manhattan para enfrentar interrogatório do gabinete do procurador-geral de Nova York, que alega que ele e sua empresa estavam envolvidos em um longo esquema para inflar o valor de mercado para ganho financeiro. O antigo presidente testemunhou que as suas demonstrações financeiras, longe de exagerarem o valor, não refletiam o quão rico ele realmente era, e que os bancos que lhe concederam empréstimos não se importaram com as declarações.

O ex-presidente disse que as demonstrações financeiras que apresentou aos credores subestimaram o seu valor "em montantes substanciais" porque não captaram o valor da sua marca e de suas propriedades, como Mar-a-Lago, na Florida.