Israel ataca área próxima ao maior hospital de Gaza após acusar o Hamas de usá-lo como base

Agência Estado

Em uma série de ataques aéreos realizados na manhã deste domingo (29), aviões de guerra israelenses realizaram bombardeios em uma área próxima ao Hospital Shifa, maior prédio de saúde na Faixa de Gaza. O local está atualmente lotado de pacientes e dezenas de milhares de palestinos em busca de abrigo. Israel alegou que a liderança do grupo terrorista Hamas tinha um posto de comando sob o hospital, embora provas substanciais não tenham sido fornecidas.Esses ataques ocorreram um dia depois que o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, anunciou uma "segunda fase" no conflito contínuo de Israel com o Hamas, três semanas após ataque do Hamas em Israel no dia 7 de outubro. Forças terrestres israelenses entraram em Gaza durante o fim de semana, enquanto Israel realizava ataques no território por via aérea, terrestre e marítima.O bombardeio, descrito pelos residentes de Gaza como o mais intenso do conflito, interrompeu a maioria das comunicações na região na noite de sexta-feira, dia 27, isolando os 2,3 milhões de habitantes do enclave sitiado do restante do mundo. As comunicações foram parcialmente restabelecidas na manhã deste domingo, de acordo com empresas locais de telecomunicações.