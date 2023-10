Buenos Aires, a cidade que escolheu Patricia Bullrich e rejeita Milei

Buenos Aires foi uma das poucas cidades que não se pintou inteira de violeta, cor da coalizão A Liberdade Avança, de Javier Milei, como ocorreu em quase todo o país durante as eleições primárias de agosto. A capital argentina, que concentra o maior eleitorado do país, ainda mantém uma certa fidelidade com o Juntos pela Mudança, coalizão de Patricia Bullrich, ainda que na província de Buenos Aires quem se saia melhor seja o governo do peronista Sergio Massa.

LEIA MAIS: Reta final da eleição na Argentina tem cenário aberto entre os três principais candidatos

Buenos Aires serve como uma vitrine para a gestão da coalizão opositora ao governo. Seu líder, o ex-presidente Mauricio Macri, foi prefeito da cidade antes de se lançar nacionalmente. Um caminho que é natural dentro do Proposta Republicana (PRO), seu partido. Esperava-se que o mesmo ocorresse com Horacio Rodríguez Larreta, que é o atual prefeito e tentou ser candidato a presidente. Mas frente ao sentimento de cansaço do argentino, foi Bullrich com seu discurso de segurança que ganhou a vaga nas eleições primárias.

Nem Milei nem o peronismo conseguem até o momento adentrar a disputa portenha. "O eleitorado da cidade de Buenos Aires é o que há muitos anos vota na aliança entre o PRO, a União Cívica Radical e a Coalizão Cívica, que formam o Juntos pela Mudança", explica o professor de Ciência Política da Universidade de Buenos Aires, Facundo Galván. "Os setores médios não estão inclinados a votar opções peronistas ou opções outsiders. Historicamente, a capital federal foi um eleitorado radical, mais progressista e mais de classe média."

"A cidade de Buenos Aires é o setor dos conservadores, nunca foi governada pelo peronismo, sempre foi governada pelos partidos conservadores e sempre esteve mais associada aos setores do radicalismo, depois ao PRO quando surgiu como um partido", concorda o cientista político e sociólogo Sebastián Cruz Barbosa.

Basta caminhar nas ruas da capital, especialmente das regiões de Palermo e Recoleta, para encontrar alguém que admira Patricia. A candidata, por mais que venha de uma das famílias mais tradicionais da política argentina, conquista o eleitorado que quer uma mudança, mas sem apelar à explosão do Banco Central, afirma.

LEIA AINDA: Conflito em Israel entra na pauta dos três principais candidatos às vésperas das eleições na Argentina

Consolidando esta preferência pelo Juntos pela Mudança na cidade, Jorge Macri, primo de Mauricio Macri é o favorito para vencer a disputa para a prefeitura, sendo seguido por Leandro Santoro, do peronismo, e Ramiro Marra, candidato de Milei.