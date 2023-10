Com grávidas e crianças na UTI, hospitais beiram o colapso em Gaza

Folhapress

Centenas de pessoas feridas por explosões chegaram nos últimos oito dias ao hospital Nasser, em Khan Younis, o segundo maior hospital de Gaza, segundo a agência de notícias Associated Press. Muitas correm o risco de morrer, já que a expectativa é que o combustível usado para manter as instalações se esgote nesta segunda-feira (16). Desde o ataque do Hamas, Israel impôs um cerco total a Gaza e cortou o fornecimento de eletricidade, combustíveis, água e comida após os ataques do Hamas.