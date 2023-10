Terceiro terremoto no Afeganistão em dez dias deixa ao menos 1 morto e 93 feridos

Um novo terremoto atingiu o Oeste do Afeganistão, perto da fronteira com o Irã, na manhã deste domingo (15), deixando pelo menos um morto e dezenas de feridos. Ocorrido às 8h06min do horário local (0h36 em Brasília), o sismo de magnitude 6,3 é o terceiro a afetar a região em dez dias - o primeiro, em 7 de outubro, deixou 1 mil mortos.

LEIA AINDA: Número de mortes por enchente na Índia sobe para 47

O sismo atingiu uma região a 33 km de Herat, na província de mesmo nome, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O diretor do hospital regional, Abdul Qadeem Mohammadi, disse à agência de notícias AFP que ao menos 93 pessoas ficaram feridas.

Enquanto isso, as autoridades locais avaliam a destruição na área mais próxima do epicentro. Segundo o

Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo, o terremoto deste domingo ocorreu a uma profundidade de dez quilômetros da superfície. Embora alguns dos moradores de Herat já tenham voltado para suas casas, a maioria deles ainda dorme ao ar livre uma semana após o primeiro sismo, por medo de novas ocorrências. Herat é considerada a capital cultural do Afeganistão. Lá vivem cerca de 1,9 milhão de pessoas, segundo dados do Banco Mundial de 2019.

O terremoto de 7 de outubro, também de magnitude 6,3, foi seguido por oito tremores secundários, que derrubaram fileiras de residências no campo e ferindo centenas de pessoas. O porta-voz do Ministério de Desastres do regime afegão, Janan Sayeeq, havia afirmado inicialmente que 2.053 pessoas tinham morrido e 9.240 ficado feridas em decorrência do fenômeno.

Na sexta-feira, porém, a administração alterou os números para cerca de mil mortos e 2 mil feridos, acrescentando que os valores anteriores tinham sido baseados em estimativas.

Quatro dias depois, com milhares de residentes aterrorizados ainda sem abrigo e voluntários em busca de sobreviventes, outro tremor de mesma intensidade matou uma pessoa e feriu mais 130. Mais de 90% dos mortos nos terremotos eram mulheres e crianças, segundo informou o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância).

Segundo a ONU, mais de 20 mil pessoas foram afetadas pela emergência. Pelo menos seis cidades rurais do distrito de Zenda Jan foram completamente arrasadas.

LEIA TAMBÉM: Planeta teve o setembro mais quente da história

Em 2005, pelo menos 73 mil pessoas foram mortas por um tremor de magnitude 7.6 que atingiu o Paquistão. Em março deste ano, um terremoto de magnitude 6.5 matou 13 pessoas no Afeganistão e no Paquistão, perto da cidade de Jurm, no nordeste do país.