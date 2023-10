Brasileiros de Gaza chegam a Rafah, próximo à fronteira com o Egito

O governo brasileiro confirmou no início da tarde deste sábado (14), que os 22 brasileiros que estavam abrigados em uma escola ao norte de Gaza já chegaram a uma área mais segura, longe das zonas de bombardeios.

Após passar por Khan Yunis,, a uma curta distância da. O avião presidencial está em Roma, na Itália, aguardando para buscar os brasileiros de Gaza no Egito tão logo consigam cruzar a fronteira. O governo brasileiro segue negociando com o governo de Israel a travessia segura do grupo para fora da região do conflito.