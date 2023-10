Morte de Ranani é lembrete da crueldade dos conflitos, diz Federação Israelita

Federação Israelita do Rio Grande do Sul (Firs) se pronunciou no final da manhã desta terça-feira (10) lamentando profundamente pesar pela (Firs) se pronunciou no final da manhã desta terça-feira (10) lamentando profundamente pesar pela morte do jovem gaúcho Ranani Glazer , de 24 anos. Em nota, a Firs prestou solidariedade à família de Glazer e aos amigos neste momento de dor insuperável.

A morte de Glazer foi confirmada nesta manhã pelo Itamaraty. Nascido em Porto Alegre, o jovem morava em Israel há sete anos. No sábado (7), ele estava com a namorada Rafaela Treistman e o amigo, Rafael Zimerman em uma



A Confederação Israelita do Brasil (Conib) lembrou que Glazer chegou a gravar um vídeo diretamente do bunker antes de desaparecer. A Conib também lamentou a morte do jovem e prestou condolências à família.

Leia a íntegra da nota da Firs:

"A Federação Israelita do Rio Grande do Sul vem manifestar seu profundo pesar pelo trágico falecimento do jovem brasileiro Ranani Glazer, de 24 anos, desaparecido em Israel desde o último sábado (06) e, infelizmente, confirmado entre as vítimas do hediondo ataque perpetrado pelo grupo terrorista Hamas.



Este ato de violência desmedida vitimou centenas de inocentes. A perda de Ranani, cujo destino ainda estava incerto, é um doloroso lembrete da crueldade dos conflitos e das vidas que são tragicamente interrompidas.



Expressamos nossa total solidariedade à família e amigos de Ranani Glazer neste momento de dor insuperável. Condenamos, com veemência, tais atos de terror e violência que só propagam sofrimento e luto. Que a memória de Ranani e de todas as vítimas sirva para mostrar que precisamos lutar por um mundo mais pacífico e justo."





Leia a íntegra da nota da Conib:



"A Conib lamenta profundamente a morte do brasileiro Renani Nidejelski Glazer, de 24 anos, vítima do ataque terrorista do grupo Hamas contra um festival de música em Israel. Nossos sentimentos e solidariedade à família.



Ranani Glazer chegou a gravar um vídeo diretamente de um bunker, onde ele buscou abrigo logo após o ataque começar: "Foi cena de filme", disse, afirmando que precisou correr quilômetros para achar um lugar seguro para se esconder. “No meio da rave a gente parou num bunker, começou uma guerra, mas pelo menos a gente está num bunker agora, seguro”, disse ele.



Momentos depois o bunker foi metralhado pelos terroristas do Hamas, que depois jogaram gás para todo mundo morrer asfixiado."