Ministro da Defesa de Israel ordena cerco total a Gaza

O ministro da Defesa de Israel Yoav Gallant disse nesta segunda-feira (9) que ordenou o cerco total à Faixa de Gaza após o ataque surpresa iniciado pelo Hamas no sábado (7), que já causaram a morte de mais de 1,2 mil pessoas. As informações são da CNN Internacional.O confronto começou com uma ofensiva envolvendo mais de cinco mil foguetes disparados no sábado pelo Hamas contra Israel e o ataque de homens armados. Israel respondeu aos ataques com incursões contra a Faixa de Gaza.Mais de 260 corpos foram encontrados no domingo (8) no local onde ocorria uma festa rave, um dos alvos do Hamas.