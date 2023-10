Reunião no Itamaraty analisa conflitos em Israel e na Palestina

conflitos em Israel e na Palestina na manhã deste domingo (8).



Participam da reunião a ministra substituta das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha; o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro; e o Assessor Especial do Presidente da República, embaixador Celso Amorim. Reunião de coordenação do governo brasileiro sobre os conflitos em Israel e na Palestina na manhã deste domingo (8).

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou, nesse sábado (7), que monitora a situação das comunidades brasileiras. São estimados 14 mil brasileiros residentes em Israel e 6 mil na Palestina, "a grande maioria dos quais fora da área afetada pelos ataques", diz a nota do órgão.

Segundo o Itamaraty, um brasileiro foi ferido e encontra-se hospitalizado. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv está prestando assistência. O órgão informou ainda que a embaixada também está buscando contato com outros dois brasileiros que também estavam em um local atacado.

Também neste domingo (8), às 16h, no horário de Brasília, será realizada uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), na sede da entidade em Nova Iorque. A convocação extraordinária foi definida pelo Brasil, que ocupa a presidência do órgão. Serão tomadas decisões, no âmbito do organismo, sobre os ataques.