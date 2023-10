Brasil condena ataque a Israel e irá convocar reunião do Conselho de Segurança da ONU

ataques realizados pelo grupo Hamas ao território de Israel O Brasil, por meio do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), condenou os. Sem citar o nome do grupo extremista, a nota do governo brasileiro expressa condolências aos familiares das vítimas e manifesta solidariedade ao povo de Israel.

"Ao reiterar que não há justificativa para o recurso à violência, sobretudo contra civis, o Governo brasileiro exorta todas as partes a exercerem máxima contenção a fim de evitar a escalada da situação", destaca a nota. Conforme Itamaraty, não há, até o momento, notícia de vítimas entre a comunidade brasileira em Israel e na Palestina.

O governo brasileiro também destaca que irá convocar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Brasil preside o órgão atualmente.



"O governo brasileiro reitera seu compromisso com a solução de dois Estados, com Palestina e Israel convivendo em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Reafirma, ainda, que a mera gestão do conflito não constitui alternativa viável para o encaminhamento da questão israelo-palestina, sendo urgente a retomada das negociações de paz", conclui a nota.