No Iraque, incêndio em casamento mata 114 pessoas

Autoridades do Iraque prenderam nove suspeitos de envolvimento no incêndio ocorrido na terça-feira ((26), durante uma festa de casamento, que matou 114 pessoas no distrito de Hamdaniya, no Norte do país. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que o fogo se alastrou de forma rápida após o uso de artefatos pirotécnicos.

Os equipamentos soltaram faíscas em direção ao teto no momento em que centenas de pessoas jantavam. Informações preliminares indicam que o edifício era feito de materiais altamente inflamáveis, o que teria contribuído para o seu rápido colapso. O premiê do Iraque, Mohammed al-Sudani, ordenou a abertura de uma investigação e solicitou aos funcionários dos ministérios do Interior e da Saúde do país que prestem assistência.