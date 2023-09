A Rússia introduziu restrições temporárias à exportação de gasolina e diesel, em uma decisão tomada para estabilizar os preços dos combustíveis no mercado interno. O decreto com a suspensão das vendas foi assinado pelo primeiro-ministro Mikhail Mishustin, segundo comunicado do governo russo nesta quinta-feira (21).

• LEIA TAMBÉM: Rússia limita exportações de gasolina e diesel para conter preços internos



"As restrições temporárias ajudarão a saturar o mercado de combustíveis, o que, por sua vez, reduzirá os preços para os consumidores", diz o documento.



Antes do anúncio, o governo russo tentou estabilizar o mercado com o aumento em padrões de fornecimento de gasolina e diesel, além de ter organizado o monitoramento diário das compras de combustíveis para as necessidades dos produtores agrícolas com ajuste de volumes, de acordo com a nota.