Índia suspende emissão de vistos para canadenses em meio a crise diplomática

O governo da Índia suspendeu nesta quinta-feira (21) a emissão de vistos para cidadãos canadenses. A decisão escala a crise diplomática entre os países iniciada por acusações relacionadas ao assassinato de um ativista sikh, religião fundada pelo Guru Nanak no século 15, na cidade de Surrey, no Canadá.

O anúncio foi feito horas após o governo canadense anunciar uma redução temporária da delegação consular na Índia devido a ameaças. Em nota, a representação de Ottawa em solo indiano disse que adotou a medida para garantir a segurança dos funcionários no atual contexto de "tensões exacerbadas".

O Canadá não especificou quantos diplomatas serão impactados, mas disse que seus escritórios permaneceriam operacionais. "Com alguns dos nossos diplomatas tendo recebido ameaças em várias plataformas de redes sociais, a Global Affairs Canada avalia [a continuidade do] seu pessoal na Índia", disse em comunicado a agência governamental que administra as relações consulares de Ottawa.

A crise explodiu no início da semana, quando o premiê canadense, Justin Trudeau, anunciou a expulsão de um agente de segurança indiano de seu país. A justificativa era de que a inteligência canadense suspeitava que o governo indiano estivesse envolvido na morte do ativista Hardeep Singh Nijjar em junho.

Nova Déli chamou as acusações de absurdas e, em represália, expulsou um diplomata canadense. Nesta quarta (20), o governo indiano ainda recomendou que seus cidadãos evitassem viagens ao Canadá.

"A situação de segurança devido à inação do governo canadiano resultou em perturbações e, assim, suspendemos os pedidos de visto", afirmou nesta quinta o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores indiano, Arindam Bagchi. Ele disse que a medida se aplica a todas as categorias de vistos e não estabeleceu um prazo para a retomada da emissão do documento.