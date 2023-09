Lula diz ter conversado com Zelensky sobre paz e diálogo aberto entre as duas nações

Folhapress

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfim se reuniu com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em Nova York, nesta quarta (20) após desencontros e críticas mútuas. "Hoje me reuni, em Nova York, com o presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Conversamos sobre a importância dos caminhos para construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre nossos países", publicou Lula em sua conta oficial no X (ex-Twitter).