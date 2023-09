Lula vai encontrar Zelensky nesta quarta-feira, em Nova York

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky, nesta quarta-feira (20), em Nova York. A reunião vai ocorrer por volta das 16h (horário de Brasília) no hotel do petista.

O encontro acontece quatro meses após o polêmico desencontro entre os dois líderes às margens da cúpula do G-7, em Hiroshima, e depois de Lula dizer repetidas vezes que a Ucrânia também tinha responsabilidade na invasão da Rússia, e defender que os ucranianos deveriam abrir mão de território ocupado por Vladimir Putin para chegar a um acordo que colocassem fim à guerra.

Os dois estão em Nova York por ocasião da abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O governo brasileiro havia oferecido duas opções de data para o ucraniano, que nesta segunda-feira (18), confirmou sua participação.

Este será o primeiro encontro entre os dois mandatários, que estiveram presentes na cúpula do G-7, no Japão, em maio, mas não conseguiram se encontrar por conta de incompatibilidade de agendas, deixando um clima negativo entre os dois países com direito a versões distintas sobre o porquê a reunião entre os dois não havia ocorrido.

Antes do encontro, o presidente brasileiro fará o discurso de abertura na 78ª Assembleia Geral da ONU, que é realizada esta semana Big Apple. As grandes estrelas do evento neste ano devem ser o presidente norte-americano, Joe Biden, Lula e Zelensky.

O petista deve repetir em seu discurso a demanda histórica do Itamaraty por uma reforma do sistema de governança internacional que resulte em maior representatividade para o Sul Global - apelo que deve encontrar muito mais apoio do que quando foi feito anteriormente.