Líbia tem 12 mil mortos ou desaparecidos após inundações

Uma forte tempestade que provocou chuvas torrenciais e inundações extremas no Leste da Líbia devastou comunidades inteiras na costa mediterrânea, causando destruição generalizada e um número desconhecido de mortes, mas que já ultrapassa milhares de vítimas.

LEIA MAIS: Tempestade deixa dois mil mortos na Líbia e 10 mil desaparecidos

A destruição atingiu a cidade de Derna, no Leste do país, e outras partes da região na noite de domingo, quando a tempestade Daniel atingiu a costa. Moradores disseram ter ouvido fortes explosões e percebido que barragens fora da cidade haviam rompido, provocando inundações repentinas em Wadi Derna, um rio que corre das montanhas, atravessa a cidade e desemboca no mar.

As autoridades declararam Derna uma zona de desastre depois que as enchentes inundaram bairros na manhã de segunda-feira. Vídeos publicados nas redes sociais mostram grandes áreas de lama e destroços onde as águas turbulentas varreram os bairros residenciais. Prédios de vários andares que antes ficavam afastados do rio tiveram fachadas arrancadas e pisos de concreto desabaram. Carros arrastados pela água ficaram jogados uns em cima dos outros.

As autoridades de Derna estimaram que o número atual de mortos esteja em 2,9 mil vítimas. Pelo menos 700 corpos recuperados foram enterrados até agora. As imagens mostraram dezenas de corpos com cobertores no pátio de um hospital. Acredita-se que muitos corpos estejam presos sob os escombros ou tenham sido arrastados para o mar Mediterrâneo, disse Othman Abduljaleel, autoridade local da área da saúde.

O número de mortes, entretanto, ainda deverá ser muito maior, disse Tamer Ramadan, enviado da Líbia para a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Ele disse em uma reunião da ONU que pelo menos 10 mil pessoas ainda estavam desaparecidas. Usama Ali, porta-voz dos serviços de emergência do governo de Trípoli, a capital da Líbia, também informou que a tragédia deixou 7 mil feridos.

LEIA AINDA: Estradas fechadas atrasam resgate de vítimas do terremoto no Marrocos

Estradas bloqueadas, deslizamentos de terra e inundações impediram que os serviços de emergência chegassem à população das zonas afetadas, que teve de recorrer a meios rudimentares para recuperar os corpos e retirar os sobreviventes da lama. Nesta terça-feira (12), a maior parte do governo local chegou à cidade.

Derna é controlada pelas forças do comandante militar Khalifa Hifter, o homem forte do governo do Leste da Líbia, baseado em Benghazi. As autoridades locais negligenciaram Derna durante anos, muitas vezes discutindo o seu desenvolvimento, mas nunca agindo, disse Jalel Harchaoui, membro associado especializado na Líbia no Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, com sede em Londres.