Rússia e Coreia do Norte confirmam encontro entre Putin e Kim Jong Um

A Rússia e a Coreia do Norte confirmaram nesta segunda-feira (11) que o líder norte-coreano Kim Jong Un visitará a Rússia "nos próximos dias" numa reunião com o presidente Vladimir Putin. O encontro foi confirmado no site do Kremlin, que afirma que a visita acontece a convite de Putin. A visita também foi relatada pela Agência Central de Notícias Coreana (KCNA), embora data e local não tenham sido especificados.

Jornalistas da Associated Press perto da fronteira entre a Coreia do Norte e a Rússia viram um trem verde com detalhes amarelos - semelhante ao trem usado por Kim durante viagens anteriores ao exterior - em uma estação no lado norte-coreano. Não ficou claro se Kim estava no trem, que foi visto indo e voltando entre a estação e o acesso à ponte que liga os países. As expectativas são para que o encontro aconteça nesta terça-feira (12), segundo veículos da mídia internacional.