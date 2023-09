Ciclone cancela quase 3 mil voos nos Estados Unidos

*De Boston

O Ciclone Lee, que atinge os Estados Unidos, tem provocado uma série de cancelamentos de voos desde o fim de semana. Conforme a rede de TV ABC News, até esta segunda-feira (11) a soma chegava a 2.899 voos cancelados e 11.343 atrasados.

O grupo de jornalistas que integra uma missão promovida pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, com a participação do Jornal do Comércio, teve sua chegada a Detroit adiada. A previsão era de que os profissionais partissem de Boston, onde estão desde a última quarta-feira (6), no domingo à tarde.

O mau tempo, no entanto, não permitiu a decolagem, e agora a expectativa é por um voo por volta das 19h desta segunda-feira. Com isso, a estada em Detroit, a capital da indústria automobilística norte-americana, será reduzida para apenas um dia. A próxima parada será Washington.

As entrevistas agendadas para esta segunda migraram para o modo virtual. Os jornalistas conheceram os projetos do NewLab Detroit, que reúne 40 startups de mobilidade, e do Center for Automotive Diversity, Inclusion, and Advancement (Cadia) através de reuniões pelo Zoom.

O Ciclone Lee é de categoria 3, mas especialistas acreditam que ele possa chegar à 4. Há alertas de enchentes em algumas regiões dos Estados Unidos.