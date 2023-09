Duas pessoas morrem em meio a chuvas extremas em Hong Kong; bolsa local é fechada

Agência Estado

Fortes chuvas em Hong Kong inundaram as ruas da cidade e algumas estações de metrô, com centenas de pessoas evacuadas e duas mortes relatadas. As negociações na bolsa de valores local nesta sexta-feira foram suspensas por conta do temporal.Um funcionário do observatório de Hong Kong informou que a cidade registrou mais de 600 mm de chuva até agora - um quarto da precipitação média anual da cidade. Houve 158,1 milímetros de chuva entre 23 horas e meia-noite (horário local), o maior volume em uma única hora desde que os registros começaram em 1884.A polícia de Hong Kong revelou dois corpos foram encontrados flutuando em águas em diferentes partes da cidade.O departamento de bombeiros da cidade disse ter evacuado 110 pessoas e auxiliado 20 feridos.A resposta da cidade às chuvas e às inundações suscitou críticas dos residentes online, que questionaram a preparação das autoridades para tal emergência. Fonte: Associated Press.