Nigéria vai à cúpula do G20, em meio a considerações sobre adesão do país ao bloco

O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, partiu para a Índia nesta segunda-feira (4) para participar na cúpula do G20 deste ano, enquanto o seu país considera aderir ao bloco das principais economias mundiais, disse o porta-voz da presidência, Ajuri Ngelale

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, dirigiu um convite especial a Tinubu. "Embora a adesão da Nigéria ao G20 seja desejável, o governo iniciou consultas amplas com vista a determinar os benefícios e riscos da adesão", disse Ngelale, em comunicado.



O G20 reúne 19 países e a União Europeia, sendo que a Índia ocupa atualmente a sua presidência, que é rotativa anualmente entre os membros. Espera-se que muitos líderes mundiais participem na cúpula global de dois dias em Nova Deli.



Se a Nigéria aderir ao bloco do G20, será o segundo país africano, depois da África do Sul, a aderir à liga das nações mais industrializadas do mundo.



A Nigéria tem o Produto Interno Bruto (PIB) mais elevado de África, segundo o Banco Mundial. Fonte: Associated Press.