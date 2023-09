Rússia víncula novo acordo de grãos a atendimento de exigências

A reunião que marcou uma nota tentativa de restaurar o acordo de grãos, que permitiu à Ucrânia exportar alimentos com segurança pelo Mar Negro, não teve avanços. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontrou nesta segunda-feira (4) com o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, e afirmou que o acordo não será restaurado até que o Ocidente cumpra as suas exigências para facilitar as exportações agrícolas russas.

O presidente da Turquia ajudou em julho do ano passado a mediar o acordo assinado por Rússia e Ucrânia com a ONU, considerado vital para o abastecimento global de alimentos, especialmente na África, Oriente Médio e Ásia. A Ucrânia e a Rússia são grandes fornecedores de trigo, cevada, óleo de girassol e outros produtos dos quais dependem os países em desenvolvimento.

Mas a Rússia se recusou a prorrogar o acordo em julho deste ano, queixando-se de que a promessa de remover obstáculos às exportações russas de alimentos e fertilizantes não tinha sido honrada. Também afirmou que as restrições ao transporte marítimo prejudicaram o seu comércio agrícola, apesar de ter embarcado quantidades recordes de trigo desde o ano passado. Desde então, Moscou bombardeou repetidamente as instalações de cereais ucranianas e ameaçou navios civis que se dirigiam para portos do país vizinho.

Putin argumentou na reunião que se esses compromissos fossem honrados, a Rússia poderia regressar ao acordo "nos próximos dias". E acrescentou que Moscou está perto de finalizar um acerto para fornecer cereais gratuitos a seis países africanos. O líder russo acrescentou que a Rússia enviará 1,1 milhão de toneladas de grãos baratos para a Turquia para processamento e entrega aos países pobres.

A reunião durou cerca de 90 minutos, segundo a agência de notícias estatal russa Tass. O encontro ocorreu em Sochi, um resort russo no Mar Negro, onde os líderes também se reuniram em agosto, pouco depois de o acordo original ter sido finalizado.



A conversa ocorreu depois que as negociações na quinta-feira passada entre os principais diplomatas dos países em Moscou terminaram sem nenhum progresso aparente na ressurreição do acordo. Nesse encontro, a Rússia entregou uma lista de ações que o Ocidente teria de tomar para que as exportações ucranianas fossem retomadas.

Ucrânia trabalha para retomar embarques por Odessa

Desde que os embarques foram encerrados, Erdogan se comprometeu repetidamente a ajudar a retomá-los. No entanto, de antemão, analistas previram que Putin conduziria uma negociação difícil.

"A minha intuição é que Putin reconhece a influência que tem ao usar os alimentos como arma econômica e, portanto, lutará por tudo o que puder obter em termos de concessões na sua lista de desejos", disse Tim Benton, especialista em segurança alimentar do think tank Chatham House. Isso pode incluir os grãos da Rússia, ou as exportações de fertilizantes, ou questões mais amplas, disse ele.



As autoridades ucranianas têm trabalhado para convencer as companhias marítimas e os parceiros internacionais de que o transporte marítimo a partir dos portos do Mar Negro em Odessa pode ser retomado sem qualquer acordo russo.

Numa tentativa de fazer com que as exportações de cereais e outros bens voltem a circular, Kiev estabeleceu um corredor temporário que passa pelas minas que a Ucrânia instalou ao longo da costa, permitindo que os navios cheguem às águas territoriais da Romênia e depois da Bulgária e da Turquia, todos membros da Otan. Isso começou a permitir que navios civis que estavam presos nos portos ucranianos desde antes da invasão em grande escala da Rússia finalmente deixassem o país.