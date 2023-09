Colômbia e dissidência das Farc retomam negociações no dia 17

O governo da Colômbia e o principal e mais poderoso grupo dissidente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) concordaram em retomar o cessar-fogo bilateral que havia sido suspenso em maio, após o assassinato de quatro jovens de uma comunidade indígena entre os departamentos de Caquetá e Amazonas, no sul do país.

O anúncio da retomada foi feito no sábado (2) pelas duas partes, que se colocam próximas de iniciar diálogos de paz - uma primeira mesa de negociação deve ocorrer no próximo dia 17, momento em que será aprovado o início da trégua.

O documento com 11 pontos foi assinado por emissários do governo de Gustavo Petro e do chefe da guerrilha, conhecida como Estado-maior Central (EMC), Iván Mordisco. O EMC é formado por rebeldes que rejeitaram o acordo de paz assinado em 2016 entre o governo do então presidente Juan Manuel Santos e as Farc. O texto afirma que as partes "resguardam seu legítimo direito de defesa e mantêm suas medidas de segurança e ações necessárias no marco do respeito ao direito internacional humanitário".

Governo e guerrilha concordaram também que as Nações Unidas, a missão de apoio ao processo de paz da Organização dos Estados Americanos (OEA), a Conferência Episcopal da Colômbia e o Conselho Mundial de Igrejas sejam acompanhantes permanentes do processo de diálogo. O grupo irá compor, com delegados das duas partes, uma comissão para "resolução de contingências". O documento aponta que os dois lados estão "convencidos da necessidade de impulsionar e contribuir com um acordo político que, de maneira definitiva, erradique as causas que geram o atual conflito social e armado".

Os delegados do governo e do grupo guerrilheiro estiveram reunidos desde a quinta-feira (31) nas montanhas do departamento de Cauca, no sudoeste do país, no primeiro encontro formal entre o governo e a organização. O presidente Gustavo Petro tenta uma saída dialogada para décadas de conflito armado na Colômbia, por meio de negociações de paz com todos os grupos à margem da lei, chamada por ele de "paz total".

Em 31 de dezembro, Petro declarou um cessar-fogo bilateral com o EMC e outros quatro grupos armados. Dias depois, porém, lideranças das guerrilhas negaram e afirmaram que a medida era unilateral, embora o contato entre as partes já estivesse ocorrendo há alguns meses.

Além da suspensão em maio relativa ao grupo armado com o qual agora retoma a trégua, o governo viu também os esforços com o Exército de Libertação Nacional (ELN) caírem por terra e ressurgirem em junho, quando novo cessar-fogo foi acertado entre as partes em reunião em Cuba.

O plano da "paz total" foi uma das principais propostas de campanha de Petro, primeiro líder de esquerda eleito no país, em junho de 2022, mas o vaivém de tréguas e diálogos tem se mostrado uma pedra no sapato do presidente. Petro reativou os contatos com o ELN logo após assumir o cargo, em 7 de agosto - as negociações entre as partes haviam sido suspensas pelo ex-presidente Iván Duque em 2019 após um ataque contra uma escola da polícia que deixou 22 mortos, além do agressor.