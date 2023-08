EUA discutem uso de rotas alternativas para exportação de grãos da Ucrânia

Os Estados Unidos estão conversando com a Turquia, a Ucrânia para aumentar o uso de rotas alternativas de exportação de grãos ucranianos, após a Rússia ter abandonado o acordo do corredor de grãos do Mar Negro.

O plano apoiado pelos EUA envolve aumentar a capacidade para que a Ucrânia exporte 4 milhões de toneladas de grãos por mês até outubro pelo rio Danúbio. Boa parte do grão seria transportada pelo Danúbio para portos próximos na Romênia, e, depois, enviada para outros destinos. Embora mais lenta e cara, a rota funcionaria como uma alternativa ao corredor marítimo do Mar Negro estabelecido no ano passado.

A Rússia abandonou o acordo em julho, fazendo com que os embarques ucranianos em três portos na região de Odessa fossem interrompidos, e intensificou ataques no Mar Negro.

O esforço para aumentar a capacidade de exportação da Ucrânia no Danúbio ocorre em paralelo às tentativas da Turquia e da ONU de persuadir a Rússia a retornar ao acordo de grãos, disseram autoridades. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que ajudou a intermediar o acordo no ano passado, está sob pressão para reativar o acordo antes que os grãos ucranianos comecem a se acumular no início de setembro, disseram diplomatas.

Os EUA estão considerando todas as opções, incluindo soluções militares, para proteger os navios que tenham como destino ou estejam deixando os portos ucranianos do Danúbio, disse uma autoridade de Washington, sem dar detalhes sobre essas opções.

Altos funcionários norte-americanos discutiram o esforço com líderes da Ucrânia, da Moldávia e da Romênia, em uma reunião na cidade romena de Galati na semana passada, informou o Departamento de Estado dos EUA. O ministro dos Transportes da Romênia disse a repórteres que seu país dobraria a capacidade de exportação de grãos para 4 milhões de toneladas por mês.