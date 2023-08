Incêndio no Havaí é o mais mortal registrado nos Estados Unidos no século

O violento incêndio florestal que varreu uma cidade pitoresca na ilha Maui, no Havaí, já é considerado o mais mortal registrado nos Estados Unidos no último século. Enquanto os moradores lamentavam os mortos e desaparecidos, as autoridades alertaram que o número total de vítimas humanas e ambientais ainda não era conhecido e que a recuperação da destruição causada pelas chamas estava apenas começando.

LEIA MAIS: Incêndios florestais causam destruição no Havaí e forçam moradores a fugir pelo mar



Mesmo onde o fogo recuou, as autoridades alertaram que subprodutos tóxicos podem permanecer, inclusive na água potável, depois que as chamas expeliram vapores venenosos. E muitas pessoas simplesmente não têm casa para onde voltar - então as autoridades planejam abrigá-las em hotéis e aluguéis de temporada.

O governador do Havaí, Josh Green, disse que mais de 2,7 mil estruturas foram destruídas em Lahaina, a área mais atingida, e "um valor estimado de US$ 5,6 bilhões desapareceu". As autoridades locais confirmaram 96 mortos até a noite de domingo, 13. O número de mortos pode aumentar à medida que equipes de busca especializadas vasculham as ruínas devastadas de Maui em busca de restos humanos.