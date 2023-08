Número de mortos em ilha Maui, no Havaí, sobe para 93 e autoridades buscam novas vítimas

Agência Estado

Autoridades do Condado de Maui, no Havaí (EUA), informaram que o número confirmado de mortes no incêndio que atingiu a ilha subiu a 93. É o incêndio florestal mais mortal nos Estados Unidos em mais de 100 anos.De acordo com os órgãos oficiais, há pelo menos 2,2 mil estruturas destruídas ou danificadas apenas em West Maui, e 86% delas eram residências. "As perdas se aproximam de US$ 6 bilhões", disse Green, acrescentando que levaria "uma quantidade incrível de tempo" para se recuperar.O governador havaiano afirmou que as autoridades revisarão políticas e procedimentos para melhorar a segurança. "As pessoas perguntaram por que estamos revisando o que está acontecendo, e é porque o mundo mudou. Uma tempestade agora pode ser um furacão-incêndio ou um incêndio-furacão", disse ele. "Isso é o que vivenciamos, é por isso que estamos analisando essas políticas, para descobrir como podemos proteger melhor nosso povo."Green também informou que é previsto que o número de mortes aumente. Enquanto caminhava pela Front Street, ele disse aos repórteres que algumas vítimas foram identificadas no sábado.