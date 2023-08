Explosão em fábrica em Moscou aumenta nervosismo sobre ataques

Agência Estado

Uma explosão, nesta quarta-feira (9), em uma fábrica ao Norte de Moscou que produz equipamentos ópticos para as forças de segurança da Rússia, feriu 45 pessoas, seis delas gravemente, informaram autoridades. O incidente ocorreu em armazém que guardava fogos de artifício, segundo o governador da região ao redor da capital russa, indicando, entretanto, que o terreno fosse de uma fábrica de produtos ópticos.Alguns meios de comunicação russos relataram que a explosão foi causada por um ataque de drone, mas várias autoridades russas - incluindo o Comitê Investigativo da Rússia - negaram. Um relatório de 1995 do Departamento de Comércio dos EUA descreveu a fábrica como "uma produtora de equipamentos ópticos de precisão para os militares".Seja qual for a causa, a explosão produziu uma alta nuvem de fumaça preta e aumentou o nervosismo russo sobre os ataques noturnos de drones em Moscou, bem como o alarme sobre a fumaça sobre o porto de Sebastopol, na Crimeia, na quarta-feira.DronesMais cedo, autoridades disseram que as defesas aéreas russas derrubaram dois drones direcionados a Moscou durante a noite, no que descreveram como a última tentativa da Ucrânia de atacar a capital russa em uma aparente campanha para levar a guerra para a Rússia.